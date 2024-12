FIUMICINO - È stata inaugurata oggi a Focene, in via Gioacchino Rossini presso lo stabilimento “Lido del Carabiniere”,una delle tre Postazioni sanitarie di primo intervento alla presenza del sindaco Mario Baccini, del Direttore Sanitario Aziendale Dott. Antonio Bray, del Direttore del Distretto, Filippo Muscolo e di Achille Iachino, Direttore Generale del Ministero della Salute e della Croce Rossa Italiana, medici e volontari.

Il presidio ristrutturato è stato equipaggiato con tutte le attrezzature necessarie per il primo intervento di base ai bagnanti che dovessero averne bisogno. Tra queste, è incluso un DAE defibrillatore automatico, strumento essenziale per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. La postazione è dotata anche di apparecchiature per la misurazione dei parametri vitali, come la pressione sanguigna ed il livello di ossigeno nel sangue, nonché di kit di primo intervento per casi di bassa intensità, completo di bendaggi, disinfettanti e farmaci.

Inoltre, dispone di un lettino per i pazienti, e di un frigorifero per la conservazione di medicinali. Tutti gli strumenti sono stati selezionati per garantire la massima efficacia negli interventi, permettendo al personale medico ed infermieristico di operare nelle migliori condizioni possibili.

L’iniziativa, denominata “Re – estate in vacanza”, prevede l’attivazione di postazioni sanitarie in tre località del litorale di Fiumicino oltre a quella inaugurata oggi a Focene da oggi saranno attive anche Maccarese, in Via Praia a Mare e a Passoscuro, in Via Carbonia. Ogni presidio sanitario sarà operativo fino all’8 settembre, dal venerdì alla domenica, dalle 10:30 alle 16:30, con possibilità di variazione degli orari in base alle necessità. Nel periodo dal 9 al 25 agosto, il servizio sarà esteso a tutti i giorni della settimana per far fronte all’aumento dei bagnanti durante il periodo di Ferragosto. «Con l’istituzione di presidi sanitari permanenti in punti strategici lungo la nostra costa, intendiamo garantire una risposta rapida ed efficiente in caso di emergenze – ha affermato il sindaco Mario Baccini durante la cerimonia di inaugurazione -. Vorrei esprimere la mia gratitudine anche ai bagnini per la loro preziosa collaborazione, che ogni anno salva decine di vite ed alle forze dell’ordine, oggi presenti, per il loro impegno costante nella sicurezza su tutto il territorio comunale. Tutti questi strumenti serviranno a garantire che turisti e residenti possano divertirsi in sicurezza. Ringrazio la Regione Lazio, il Ministero della Salute, l’ASL RM3, la Croce Rossa Italiana e tutti i volontari coinvolti nella realizzazione di questo progetto», ha concluso il sindaco.