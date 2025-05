MONTEFIASCONE - Fluoruri oltre i limiti, acqua non potabile nella zona centro-Rocca dei Papi

Un’ordinanza contingibile e urgente è stata emanata dal comune di Montefiascone a seguito dei risultati delle analisi effettuate da Arpa Lazio – sede di Viterbo – su campioni d’acqua prelevati il 29 maggio 2025 nella zona centro-Rocca.

Le verifiche hanno rilevato valori non conformi di fluoruri, superando i limiti consentiti per l’acqua destinata al consumo umano. Scatta quindi, con effetto immediato e in via preventiva, il divieto assoluto di utilizzo dell’acqua come bevanda o per la preparazione dei cibi.

L’acqua resta idonea solo per l’igiene domestica e per usi in impianti tecnologici. L’ordinanza rimarrà in vigore fino a nuova disposizione, e sarà revocata non appena i valori rientreranno nella norma.

Le autorità comunali invitano la cittadinanza alla massima collaborazione e attenzione, ricordando che l’acqua, fino a nuova comunicazione, non può essere in alcun modo utilizzata per uso alimentare. Il comune aggiornerà tempestivamente i cittadini non appena la situazione sarà rientrata nei parametri di sicurezza.

L’area interessata dal divieto riguarda la zona Rocca dei Papi – rete Centro-Rocca, includendo le seguenti vie: Largo Barbarigo; Largo Plebiscito; Località Pian di Cecchetto; Piazza Vittorio Emanuele; Via 24 Maggio; Via 25 Aprile; Via Bandita; Via Bixio; Via Casti; Via Cesare Battisti; Via Manin; Via della Rocca; Via delle Logge; Via Falisco; Via Indipendenza; Via Isonzo; Via Mauri; Via Nazionale; Via Piave; Via Porticella; Via Sant’Agostino; Via Santa Lucia Filippini; Via Santa Margherita; Via Santa Maria; Via Trento; Via Vall’Alta.

