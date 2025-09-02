FIUMICINO “Troppe e gravi le ombre emerse ad oggi sull’operato dell’amministrazione comunale di Fiumicino, dall’episodio dello scorso luglio sull’affidamento di un appalto per la realizzazione di un asilo con fondi del Pnrr ad una ditta colpita da interdittiva antimafia fino all’inchiesta sugli appalti di queste ore, che ha visto nuove misure cautelari per ipotesi di corruzione, turbativa d’asta e gestione distorta delle risorse pubbliche».

Così la vicepresidente Pd della I Commissione Antimafia, Eleonora Mattia. «Un quadro allarmante – aggiunge – che rischia di compromettere la credibilità delle Istituzioni e il rapporto di fiducia con i cittadini per rispetto dei quali è urgente aprire una riflessione seria sulla gestione amministrativa portata avanti finora e sulle questioni di opportunità politica legate al quadro allarmante delineatosi in maniera sempre più marcata negli ultimi mesi”.

