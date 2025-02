CIVITAVECCHIA – La Guardia di finanza, in occasione del Carnevale, ha intensificato i controlli per contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale.

Nella giornata di ieri, infatti, i militari delle fiamme gialle hanno effettuato un servizio soprattutto nella zona di viale Garibaldi, andando a verificare le licenze degli ambulanti che vendevano coriandoli e stelle filanti e controllando scontrini e ricevute.

Multe salate per chi non si trovava in regola, così come accaduto anche qualche giorno fa, in occasione di San Valentino, con i controlli che si sono concentrati sui venditori di fiori.

