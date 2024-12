CIVITAVECCHIA – Incidente in monopattino per due giovani extracomunitari che intorno alle 21 da viale Guido Baccelli avevano imboccato viale Palmiro Togliatti, finendo, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, in una buca sull’asfalto. I due sono stati sbalzati dal mezzo, sbattendo violentemente sul manto stradale.

Solo qualche escoriazione per uno dei due giovani, che ha descritto la dinamica dell’accaduto ai militari dell’arma, mentre è andata decisamente peggio all’altro, che è rimasto a terra privo di conoscenza fino all’arrivo dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale San Paolo, dove è arrivato con un trauma cranico e facciale. (SEGUE EDIZ. 10/10)