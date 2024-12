Avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche la caduta di un turista nelle acque del lago di Bolsena, nel comprensorio di Capodimonte. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì e, fortunatamente, il tempestivo intervento della motovedetta, in dotazione alla Compagnia carabinieri di Montefiascone e dislocata a Bolsena, ha scongiurato il peggio. Il turista, un italiano di 54 anni, stava facendo sci nautico trainato da un’imbarcazione condotta dal padre, quando è finito in acqua, tentando di traggiungere a nuoto l’isola Bisentina. Quindi è stata immediatamente allertata la motovedetta che, in pochissimi minuti, ha raggiunto il malcapitato. «Lo abbiamo trovato su uno scoglio dell’isola: era stanco ma in buone condizioni», hanno riferito i militari, che, dopo averlo issato a bordo e soccorso, lo hanno riaccompagnato all’imbarcazione del padre: dopo essersi assicurati che entrambi «fossero in buona salute li abbiamo condotti all’approdo di partenza». Questo appena riportato, non è il primo salvataggio effettuato dai carabinieri: tra i molti interventi, va ricordato come lo scorso anno - era il pomeriggio del 6 agosto - a circa mezzo miglio dalla costa dell’isola Bisentina, l’equipaggio della motovedetta aveva tratto in salvo un turista di origine norvegese che stava trascorrendo la villeggiatura nel lago di Bolsena e che si era allontanato dalla costa con una tavola a remi, ma che a causa dell’innalzarsi del vento, non riusciva più ad avanzare tra le onde. In quel caso l’arrivo della motovedetta era stato provvidenziale, poiché il turista norvegese, stremato ed in evidente stato di shock, fu tratto in salvo ed accompagnato in prossimità della costa del comune di Capodimonte. Le motovedette dei carabinieri svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza in mare e nel soccorrere le persone in difficoltà. Queste imbarcazioni veloci ed affidabili sono equipaggiate con tutte le attrezzature necessarie per affrontare qualsiasi emergenza: le situazioni di difficoltà in mare possono essere molteplici, dalle persone bloccate su barche in avaria, a coloro che si trovano in pericolo a causa di mareggiate o di incidenti in mare. In questi casi, le motovedette dei carabinieri vengono immediatamente allertate per intervenire e garantire il soccorso.

