SANTA MARINELLA - Grande successo di pubblico alle finali regionali di pallavolo organizzate da Opes settore nazionale, con il contributo del Comune, il patrocinio di Regione Lazio e Città Metropolitana e Sport e Salute. Oltre 1.200 atleti, un’ottantina di squadre e almeno tremila persone, hanno popolato il Palazzetto dello Sport, la palestra Carducci, la palestra del Liceo Galilei e la palestra San Gaetano di Santa Severa. In tantissimi hanno visitato la città, tra una competizione e l’altra, in attesa delle premiazioni. Due giorni in cui Santa Marinella si è trasformata in quella che è oramai una sua vocazione, la Città dello Sport. A salutare i presenti il il vice sindaco Andrea Amanati. “Ringraziamo Opes settore nazionale e la Tolfa volley per aver scelto santa Marinella – ha detto Amanati - con l’augurio di rivederci in altre occasioni sportive”.

“Sport e turismo a Santa Marinella – ha commentato l’assessore Ferullo – è un connubio importante per la nostra città. E’ stato un evento ben organizzato, tanti giovani atleti e squadre che si sono sfidate con impegno e con la voglia di trascorrere insieme una giornata di sport. E’ lo spirito giusto per favorire la crescita personale e collettiva”. Tantissima gente ha potuto visitare la città, raggiungendo il castello di Santa Severa, gli scavi di Castrum Novum o farsi il primo bagno sulle spiagge di Santa Marinella e di Santa Severa. “Ho potuto constatare di persona la presenza di gruppi di giocatori, con i loro accompagnatori, a passeggio per le vie della città, che in molti hanno conosciuto per la prima volta - ha affermato il delegato al turismo Alessio Manuelli - sono soddisfatto nel vedere che, nonostante il tutto esaurito del weekend, alcuni ristoranti e pizzerie hanno ricevuto le prenotazioni e potuto accogliere i tantissimi visitatori, a cui era stato dato un welcome pack con le informazioni turistiche e i contatti con gli operatori del posto”. “Penso che la nostra città possa candidarsi ad ospitare eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale – ha concluso il sindaco Tidei - il palazzetto sportivo è un esempio di impianto moderno e efficiente, capace di accogliere manifestazioni importanti e un pubblico numeroso”.

