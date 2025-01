TOLFA - Un 2024 da incorniciare per la Fidapa di Tolfa. Le fidapine si sono distinte sia la scorsa stagione che quest'anno: del resto, tutti gli appuntamenti targati Fidapa nel corso dell’anno passato sono stati molto interessanti.

Sempre tenendo fede al tema nazionale fissato dalla Fidapa BPW nazionale per il triennio 2023/2025: "La cultura del rispetto, delle regole, della dignità della persona, condizione indispensabile per una sana convivenza e una società migliore".

L'anno 2024 si è concluso con il pomeriggio trascorso da un gruppo di socie Fidapa alla Rsa Rosendhal che hanno giocato a tombola con gli anziani ospiti.

A novembre le socie della Fidapa hanno realizzato un cuore di scarpe rosse davanti al municipio in occasione della "Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne. La Fidapa, presieduta da Adriana Adriani, ha poi dato vita a molti incontri culturali e hanno promosso la presentazioni di libri, come quella tenuto alla chiesa di Cibona, ospiti del barone Klitsche de la Grange, con il professor Stelio Venceslai, in collaborazione con l’Accademia dei Templari e il dottor Antonio Maurizio De Pascalis.

Le socie Fidapa hanno inoltre partecipato a iniziative originali come la "Cena col Delitto"; la presidente Adriana Adriani con le altre fidapine hanno visitato luoghi particolari e città d’arte. Come ogni anni, poi, la Fidapa ha supportato la "Giornata di Solidarietà Emozioni In Rosa" promossa dall'associazione "Susan Komen Italia" di Tolfa, La Bianca e Allumiere.

Grazie alla sinergia con “Avventure del mondo”, che aveva anche presentato luoghi del Giappone, inoltre, alcune fidapine hanno fatto un bellissimo viaggio in Cina di cui ne hanno poi raccontato le Meraviglie con filmati e diapositive alla "Cena delle Candele" tenutasi ad ottobre.

Con le scuole medie locali, grazie alla past president e docente Giuseppina Esposito, è stato portato avanti il progetto “Vasi Il Giardino del rispetto e della gentilezza”, mentre una piccola borsa di studio con attestato è stata assegnata a tre alunne che al termine della terza media con il massimo dei voti. La cerimonia di consegna delle borse di studio è stata effettuata nella serata dell'elezione a Miss Drappo 2024, concorso di moda e bellezza ma non solo, abbinato alla tradizionale gara di cavalli, curato totalmente dalla Fidapa cittadina.

Molto significativo il momento a cui hanno dato vita al teatro Claudio in occasione dell’8 Marzo: donne straniere che vivono a Tolfa hanno raccontato dal palco le loro personali, e in alcuni casi drammatiche, esperienze di vita e poi hanno offerto ai molti presenti ottimi cibi tipici dei propri paesi.

La Fidapa ha poi organizzato un incontro, inoltre, con Roberta Santoni, la buttera tolfetana protagonista del film “The Lone Girl”.

La presidente della Fidapa Adriana Adriani spiega che a livello nazionale la Fidapa: "Promuove, coordina e sostiene le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari. Come Fidpa Tolfa puntiamo l’attenzione su personaggi femminili che meritano di essere apprezzati.

Il bilancio dell’anno trascorso non può che essere positivo e stiamo già lavorando al calendario del 2025. Il prossimo evento, quello per la Festa della donna, ci vedrà di nuovo insieme ai Poeti Sparsi che presenteranno un pomeriggio dedicato a donne “pioniere”, ovvero di successo in campi prima riservati agli uomini o che hanno osato atteggiamenti ritenuti scandalosi ai loro tempi”.

