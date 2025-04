LADISPOLI – Paura questa mattina in via Spoleto per un incendio improvviso esploso al sesto piano di una palazzina. Prima il fumo, poi le fiamme all’interno della camera da letto intorno alle 7. È stato provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerenova pronti sin da subito a circoscrivere il rogo e ad evitare che l’incendio si propagasse nelle altre stanze. La squadra 26 A dei pompieri ha poi messo in sicurezza l’appartamento e l’intero edificio (si era sprigionato il fumo sul vano delle scale) accertandosi delle condizioni del nucleo familiare presente. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Per precauzione in via Spoleto anche un’ambulanza del 118. Da capire le origini delle fiamme ma si tratterebbe di un corto circuito.