LADISPOLI – Attimi di paura ieri sera in via del Lavatore. Per cause in corso di accertamento ad andare a fuoco sarebbero stati alcuni lettini e ombrelloni posizionati nel ripostiglio all’interno del giardino di un appartamento posto al pian terreno del palazzo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della Polizia di stato che per precauzione ha evacuato i residenti dello stabile fino al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco.