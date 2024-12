LADISPOLI – “Nati per leggere… al mare” arriva alla sua settima edizione. Letture a bassa voce per famiglie e bambini da 0 a 6 anni sotto l’ombrellone. Torna l’appuntamento, organizzato dalla biblioteca comunale Peppino Impastato, in programma alle 10 domani presso lo stabilimento balneare Columbia Beach. Gli incontri sono nati da un'idea di Loredana Simonetti, affiancata da alcuni componenti del gruppo di “Lettori Volontari della Biblioteca di Ladispoli”, che ormai tutti conoscono per le bellissime iniziative realizzate sul territorio. Saranno raccontate tante storie e di tipo diverso: fiabe, filastrocche, racconti divertenti e di paura. «Non perdete questa occasione di crescita e arricchimento per voi e i vostri piccoli – scrivono i promotori dell’iniziativa - il tempo dedicato alla lettura ad alta voce, infatti, è un momento divertente da trascorrere con i bambini, ma è anche uno spazio condiviso di riflessione, ascolto ed un gesto d'amore che avvicina genitori e bambini e pone le basi per diventare futuri lettori».

