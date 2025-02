S. MARINELLA – Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha festeggiato una ricorrenza che in molti hanno dimenticato, e cioè gli 80 anni del voto alle donne. Un giorno che rappresenta un traguardo significativo per tutte le donne italiane a cui finalmente è stato concesso di esprimere il proprio voto. Un diritto esercitato per la prima volta l'anno successivo, il 10 marzo, in occasione delle elezioni amministrative. “Un evento significativo che ha segnato una svolta fondamentale nella storia del nostro Paese - dichiara il sindaco Pietro Tidei - che rappresenta una pietra miliare nella lotta all'emancipazione femminile e l'affermazione dei diritti delle donne in Italia”. Dopo anni di battaglie e rivendicazioni, le donne italiane hanno finalmente ottenuto il diritto di partecipare attivamente alla vita politica del loro Paese, dimostrando un forte senso civico e desiderio di cambiamento. Il primo cittadino intende ricordare, a nome dell'amministrazione comunale, il coraggio e la determinazione delle donne che hanno lottato per il diritto di voto, rinnovando il loro impegno a promuovere l'uguaglianza di genere per contribuire alla rinascita dell'Italia e alla costruzione di un futuro migliore, di crescita e sviluppo. “Non intendiamo dimenticare - conclude Tidei - quel grande e fondamentale passo in avanti compiuto dalle donne 80 anni fa, verso una società più giusta ed equa, in cui tutti i cittadini, uomini e donne, hanno potuto partecipare attivamente alla vita politica, economica e sociale per contribuire al futuro del proprio Paese”.

