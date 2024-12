ALLUMIERE - A distanza di alcuni giorni l'assessore dell'Università Agraria di Allumiere, Antonio Vela, traccia un bilancio estremamente positivo per la Festa dello Street Food, che si è svolta ad Allumiere, e che ha visto lo stand dell'Ente Agrario collinare essere preso d'assalto da tantissimi avventori. "Siamo molto soddisfatti perchè è stato un vero successo. Noi dell'Università Agraria siamo sempre in prima linea per promuovere i nostri prodotti e il territorio - spiega il delegato Vela - abbiamo distribuito il nostro ragù maremmano che tutti hanno definito strepitoso e che è cucinato sempre dalle ragazze dell'associazione Alfa, in particolare da Lorena Profumo e Fabiola Piroli. Abbiano ricevuto tanti complimenti e i nostri eccellenti prodotti sono andati letteralmente a ruba. Un ringraziamento va all'assessore Paolo Travagliati, il quale si è dato da fare nell'impiattamento, all'assessore Daniele Vela per il montaggio, alla delegata del comune Alessia Brancaleoni e a Mattia Vela (mio figlio) addetto alla cottura della pasta insieme a me. Ringrazio poi il nostro presidente Daniele Cimaroli".

