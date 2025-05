FIUMICINO - Oggi, sabato 10 maggio, il gruppo "Hakuna Matata", in collaborazione con la Pro Loco di Focene, ha in programma una Festa della Mamma davvero speciale.

La splendida cornice sarà quella di Villa Guglielmi che si animerà per una gioranta all’insegna del divertimento per i più piccoli e di apprendimento anche per le stesse mamme.

Questo evento promette di essere una giornata ricca di attività, divertimento e momenti significativi dedicati a tutte le mamme.

La Festa della Mamma non sarà solo un'opportunità per divertirsi, ma anche per imparare. Per i più piccoli, sono previsti numerosi laboratori creativi che stimoleranno la loro fantasia e abilità manuali. Gli stand gastronomici offriranno una varietà di prelibatezze per soddisfare ogni palato, rendendo l'atmosfera ancora più festosa.

In aggiunta al divertimento, sarà attivato un importante punto di ascolto per le mamme. Qui, esperti come un'ostetrica, un logopedista, un'infermiera e un nutrizionista saranno a disposizione per rispondere a domande e fornire consigli utili. Questo spazio di confronto è pensato per supportare le mamme in un ambiente accogliente e informale.

La giornata sarà caratterizzata da un ricco programma di eventi, tra cui:

Alle ore 11:30 e alle 15:30: Dimostrazioni di disostruzione, un'importante occasione per apprendere tecniche fondamentali per la sicurezza dei bambini.

Alle ore 12:00: Spettacolo del mago Michele, che incanterà i bambini con i suoi trucchi e illusioni.

Alle ore 14:00 ci sarà lo spettacolo del eatro dei burattini, un classico intrattenimento che farà divertire grandi e piccini.

Alle ore 16:00: una lezione di yoga per mamme e bambini, un momento di relax e connessione tra genitori e figli.

La Festa della Mamma a Villa Guglielmi si preannuncia come un evento imperdibile, capace di unire divertimento e sensibilizzazione.

La Festa della mamma a Villa Guglielmi sarà l'occasione di trascorrere una giornata speciale in compagnia della vostra famiglia, celebrando l'amore e la dedizione di tutte le ` mamme.