ALLUMIERE - Ad Allumiere l'amministrazione comunale e la Proloco insieme alle varie associazioni sono ancora al lavoro per organizzare al meglio la Festa d'Autunno e dei Giochi Popolari che si svolgerà il prossimo 19 e 20 ottobre.

Questa manifestazione e un evento che si tiene ogni anno e che celebra l'arrivo della stagione autunnale attraverso tradizioni locali e attività all'aperto. Questa festa è un'occasione per riunire le comunità locali e godere della bellezza dei paesaggi autunnali, spesso caratterizzati da foglie colorate e temperature più fresche.

"Durante la festa - spiegano la presidente della Proloco Maria Pinardi e gli altri organizzatori - si svolgono numerosi giochi popolari, come la corsa nei sacchi, il tiro alla fune e gare di abilità che richiamano antiche tradizioni.

Questi giochi non solo offrono divertimento per tutte le età, ma promuovono anche lo spirito di squadra e l'interazione tra i partecipanti. Inoltre, la festa è arricchita da bancarelle che offrono prodotti tipici autunnali, come castagne arrostite, vin brulé,miele e olio. Questo evento è un modo perfetto per celebrare la cultura locale e la bellezza dell'autunno in un'atmosfera di allegria e convivialità".

©RIPRODUZIONE RISERVATA