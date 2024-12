Da lunedì 22 aprile saranno sospesi i lavori notturni per il rinnovo dei binari lungo la tratta urbana della ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo e il servizio di linea tornerà regolare con l’ultima partenza che sarà svolta alle 23 dalla stazione Flaminio. Lo comunica Astral in una nota. La temporanea interruzione degli interventi si è resa necessaria per consentire l’avvio delle urgenti operazioni di ristrutturazione del piazzale di ricovero dei treni nella fermata di Acqua Acetosa. Gli interventi consentiranno di effettuare parte della manutenzione dei treni in esercizio sulla tratta urbana, migliorandone le capacità di ricezione anche in vista dell’arrivo dei convogli della nuova fornitura. I lavori notturni per il rinnovo dei binari della linea Roma-Civita Castellana-Viterbo, pertanto, potranno riprendere solo dopo il completamento di questo fondamentale intervento sul deposito officina di Acqua Acetosa, che si concluderà presumibilmente entro settembre.