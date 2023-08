CERVETERI – Ha ottenuto in terra abruzzese il titolo “Il Modello d’Italia 2023”. Grande riconoscimento per Federico Gerolin, 24enne cerveterano di professione idraulico. Si è svolta allo stadio del Mare la rassegna che ha visto oltre 100 ragazzi provenienti da tutta Italia mettersi in gioco nel concorso organizzato da patron Claudio Marastoni considerato a tutti gli effetti la risposta maschile più autorevole a “Miss Italia”. La serata è stata condotta da Jo Squillo e sul palco hanno sfilato grandi nomi dello spettacolo. Il modello si è lasciato andare ad un lungo commento sulle sue pagine social di Facebook e Instagram. «Se penso a un anno fa – commenta Federico – ero un ragazzo introverso e non riuscivo a far emergere le qualità che pensavo di non avere. Ora ho tirato fuori tutto quel che avevo dentro, lasciandomi dietro l’insicurezza provocata dagli infortuni sul campo di calcio e pallavolo, sport quest’ultimo che amo alla follia. L’anno scorso sono rientrato nelle finali del concorso senza saper sfilare né posare, ora so fare tutto questo con molta sicurezza, ovviamente ancora c’è molto da imparare».

Poi il messaggio rivolto all’intera città che ha fatto il tifo per lui in questi giorni. «Devo ringraziare un paese intero – conclude - grazie Cerveteri per il supporto che mi avete mostrato, ho cercato di portare un po’ di Cerveteri in uno dei concorsi più importanti d’Italia. Spero di aver reso orgogliosi tutti i cerveterani. Non sarà un punto di arrivo ma solo una spinta per arrivare all’obiettivo finale».

