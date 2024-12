FIUMICINO - Cambiamenti nel nel Consiglio comunale di Fiumicino: Federica Cerulli, dirigente provinciale di FdI, è subentrata nella carica di consigliere comunale alla consigliera Giorgia Paoletti, dimessasi per motivi personali.

«Esprimo la mia gratitudine alla consigliera Paoletti per il lavoro svolto e l’impegno messo in campo nell’attività politica di questo anno di amministrazione, auguro ogni successo a Giorgia per le sfide che il futuro le riserverà». Queste le dichiarazioni a margine dell’assemblea di Agostino Prete, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.

«Accogliamo la consigliera Cerulli nel nostro gruppo -ha proseguito il capogruppo- certi che metterà a servizio dello stesso e dei cittadini l’esperienza maturata in questi anni di attività politica sul territorio e la sua passione per questa città».

«Abbiamo tante sfide davanti a noi che continueremo a portare avanti con lo spirito e i valori che da sempre contraddistinguono Fratelli d’Italia”, ha concluso Prete.

Parole entusiaste e appassionate quelle della consigliera subentrata Cerulli che ha dichiarato: «Accolgo questo incarico con tanto entusiasmo e tanta voglia di fare e metterò a disposizione del gruppo tutte le competenze che ho acquisito negli anni e lavorerò con amore e dedizione per il raggiungimento di obiettivi volti a migliorare questo territorio così meravigliosamente complesso. Inoltre- ha proseguito Cerulli prima di concludere- ringrazio tutto il gruppo consiliare per la calorosa accoglienza”.

Non si sono fatte attendere neanche le dichiarazioni di Anselmo Tomaino, dirigente provinciale di FdI per quale, il contributo di Cerulli in consiglio comunale (ndr) darà un ulteriore impulso alla crescita del nostro partito sul territorio».

Anche Massimiliano Graux, membro del direttivo provinciale di FdI esprime soddisfazione: «È una notizia fantastica. La sua comprovata esperienza nel settore sociale sarà un valore aggiunto e inestimabile per il consiglio. Sono sicuro che porterà un contributo significativo e positivo».

Inoltre, parole di approvazione e sostegno sono giunte anche dal Consiglio regionale del Lazio. In particolare dalla vice-Presidente della commissione lavori pubblici Micol Grasselli di cui Cerulli è collaboratrice di segreteria: «Sono veramente contenta ed entusiasta che la collaboratrice della mia segreteria regionale Federica Cerulli sia entrata in consiglio comunale, sono certa che grazie alle sue capacità, alla sua determinazione, alla sua preparazione, alla sua passione, riuscirà a dare un valore aggiunto al consiglio comunale di Fiumicino».