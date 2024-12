MONTEFIASCONE - L’assemblea dei soci svoltasi lunedì 8 gennaio ha portato al rinnovo del consiglio direttivo della Federazione Italiana della Caccia confermando la gran parte delle figure già presenti che, per il prossimo quadriennio, faranno capo al nuovo presidente Luca Rosati.

«Questo ricambio generazionale - si legge nella nota - indica una svolta importante in termini di rinnovamento, in quanto l’associazione vuole trasmettere quel messaggio di cui Federcaccia negli anni si è fatta veicolo: guardare verso il futuro senza allontanarsi dalle tradizioni».

Dopo una lunga gavetta nella segreteria comunale e molteplici collaborazioni con figure provinciali e regionali della Federazione, Rosati assume la presidenza della prima associazione venatoria costituita sul territorio comunale.

Dal 1975 Bellini ha gestito la grande famiglia dei federcacciatori con impegno e dedizione riscontrando importanti risultati. Per questo motivo l’assemblea dei soci ha voluto donare al presidente uscente una targa di riconoscimento a chi per anni è stato come un padre all’interno dell’associazione.

Oltre alle iniziative normalmente poste nel calendario organizzativo, l’intero consiglio direttivo ha proposto una serie di iniziative per la gestione del territorio prime tra tutte un report annuale sulla presenza delle specie di interesse venatorio e delle iniziative volte alla riqualificazione delle aree rurali in collaborazione con le associazioni di categoria del mondo agricolo.

