FIUMICINO - Tanta generosità e tanta solidarietà: la raccolta di generi alimentari per le famiglie ucraine presso la Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro ha superato i 500 chili di alimenti. “E’ un numero importantissimo e simbolico – dichiara il dott. Marco Tortorici – a testimonianza di quanto sia grande il cuore dei nostri clienti e concittadini. Sapevamo che avrebbero risposto in tanti, ma siamo orgogliosi di aver visto tanta partecipazione”.

«La cosa che più ci ha colpito – sottolinea il dott. Tortorici – è il contenuto di quanto donato: non solo pasta, ma anche olio, tonno, salmone in scatola, detergenti ed altri prodotti non di poco costo. Ora, quanto raccolto verrà portato alle famiglie ucraine che vivono in condizioni di necessità . Portiamo avanti, quindi, l’impegno preso insieme al prof. Mauro Scarpellini, il nostro referente».

«Ringraziamo infinitamente quanti hanno partecipato alla raccolta alimentare – conclude il dott. Tortorici – anche solo con un piccolo contributo. Siamo fieri di sapere che si fidano di noi, sapendo perfettamente che le donazioni arrivano sempre a destinazione. Queste sono le buone azioni che ci fanno capire quanto la nostra comunità sia sensibile alle tematiche sociali e quanto sia pronta ad aiutare quando ce ne sia bisogno».