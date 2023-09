Lorenzo Contigliozzi

Fiumcino - Un po’ la guerra in Ucraina, un po’ la speculazione, un po’ l’inflazione. Non è la lista della spesa, ma il mix di cause che ha portato il costo del carburante alle stelle. Un costo che sembra destinato ad aumentare ancor di più dopo la recente decisione di Russia ed Arabia Saudita (due degli Stati che più esportano petrolio, e quindi in grado di condizionare l’intero mercato) di prolungare i tagli alla produzione fino a fine 2023.

E come spesso accade, le beghe politiche internazionali (ma anche interne) a pagarle sono sempre cittadini e consumatori. Giusto o sbagliato che sia, tant’è.

Fiumicino (come il resto d’Italia) ne è una dimostrazione, dato che ormai gli automobilisti del territorio hanno imparato a fare i conti (letteralmente) con prezzi che hanno ben poco a che fare con la logica di mercato.

A dircelo – oltre che i cittadini ed i portafogli svuotati – è l’Osservaprezzi Carburanti , ovvero il portale dedicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che in tempo reale permette di consultare il costo del carburante ai vari distributori.

Per facilitare le cose, prendiamo in considerazione il solo costo della benzina: questo in quanto il diesel è sempre meno caro di qualche centesimo e non renderebbe l’idea, anche se – come si sa – il prezzo della pompa verde e della pompa nera è proporzionato (dunque, se è alto il costo della benzina, lo è altrettanto quello del gasolio).

Quel che emerge dal portale è una “coerenza” di costi in più o meno tutte le frazioni del territorio, in cui sorgono 35 distributori.

Da Isola Sacra fino a Parco Leonardo, passando per il porto canale – ovvero il cuore pulsante del Comune – il prezzo alla pompa di benzina parte da circa 1,89 euro al litro ed arriva anche oltre i 2 euro. Ma scendendo ancora più nel dettaglio, si prende nota di come permettersi un pieno di benzina sia diventato un privilegio, non più un “bene essenziale”.

Da via dell’Aeroporto fino a via Coccia di Morto, passando per via della Scafa, via Portuense e via del Faro, si parte da un minimo (dicasi, minimo) di 1,94 euro al litro fino a (ben oltre) i 2,20 euro al litro. In alcuni di questi casi addirittura il prezzo minimo parte dai 2 euro al litro. La situazione non migliora nemmeno a Focene e Le Vignole, dove è un’impresa trovare distributori sotto l’1,90 al litro.

Spostandoci qualche chilometro a nord del comune, scopriamo che i prezzi in zona Maccarese-Fregene, i prezzi sono anche più alti. Qui si parte da 1,95 euro al litro fino ad arrivare ai 2 euro nei distributori più vicini al mare o situati sulle vie principali. A giocare un ruolo cruciale, tuttavia, è la via Aurelia che passa per tutte le frazioni a nord di Fiumicino. E sulla Statale – come noto – i prezzi non scendono sotto l’1,95 euro al litro, ma spesso e volentieri (si fa per dire) si arriva anche ben oltre i 2 euro. E la situazione non cambia nemmeno ad Aranova, Testa di Lepre, Tragliata e Tragliatella.

Insomma, la fotografia che emerge è chiara: per fare un pieno di carburante – sia esso benzina o diesel – si devono tirare fuori fior di quattrini. Tutto qui? No, c’è dell’altro: a Fiumicino si paga più che in tutto il Lazio. Com’è possibile ciò? Semplice: il prezzo medio della benzina nel comune di Fiumicino è pari a 1,99 euro al litro, mentre per quanto riguarda il diesel 1,39: la curiosità è che entrambi i dati sono superiori a rispettivi prezzi medi della Regione Lazio, rispettivamente 1,86 ed 1,90, come riportato sul sito del Ministero. E non è finita qui: il costo medio della benzina a Fiumicino supera addirittura quello nazionale, ora fermo a a 1,96.