«Riaprire la causa di santità per la nostra Rosa mediante il lavoro di un comitato ad hoc». Lo chiede pubblicamente Giovanni Faperdue, giornalista e storico viterbese che, nei giorni scorsi, ha scritto una lettera alla sindaca di Viterbo Chiara Frontini, al presidente della Provincia Alessandro Romoli, al presidente del Sodalizio Facchini Massimo Mecarini, al vescovo Orazio Francesco Piazza e altre autorità locali per avviare la causa di santità per Rosa da Viterbo. Ora Rosa è riconosciuta ufficialmente solo come beata. «A oggi la nostra Rosa è registrata nel libro generale dei santi e beati come la beata vergine Rosa da Viterbo alla data del 6 marzo – continua Faperdue - Tutto nasce da un incontro che ho avuto con il precedente vescovo di Viterbo Lino Fumagalli che mi promise che, appena fosse andato in pensione, avrebbe preso in mano la pratica di Santa Rosa e iniziato a lavorare per cercare di avere il riconoscimento di santa per equipollenza per Rosina».

Quindi la prima doccia fredda. «Incontrando monsignor Fumagalli dal barbiere – continua Giovanni Faperdue – mi ha detto che non se ne poteva fare più niente perché, da Roma, avevano detto al vescovo emerito di Viterbo che la possibilità di fare questa richiesta era già stata bocciata quando era vescovo Luigi Boccadoro. Allora gli ho chiesto che cosa potevamo fare e Fumagalli ha allargato le braccia dicendo che non potevamo fare nulla. Questa risposta che lasciava finire ogni speranza per riprendere in mano la causa di santità mi ha obbligato a seguire un percorso alternativo per rimettere in piedi la questione». Quindi ecco l’idea bis di Giovanni Faperdue. «La prima cosa che ho fatto - continua – per richiamare l’attenzione della cittadinanza su questo problema insoluto dopo 7 secoli è stato iniziare, il 30 giugno 2024, un presidio di protesta davanti la chiesa di Santa Rosa con un cartello sul quale era scritto ‘Rosa santa al 4 settembre’. La mia iniziativa non ha smosso l’opinione pubblica, è scivolata addosso ai viterbesi, sembrava quasi che io fossi lo scemo del villaggio che metteva in atto questa protesta. Il presidio è andato avanti finché non sono stato ricevuto dal nuovo vescovo di Viterbo Piazza».

Monsignor Orazio Francesco Piazza ha mostrato subito attenzione per la vicenda che lo riguarda direttamente come rappresentante massimo della chiesa cattolica nella Diocesi di Viterbo ma «mi ha detto che lui non poteva fare nulla e mi dovevo rivolgere a Roma al Dicastero delle cause dei santi». Indomito, Faperdue ha fatto subito dopo una lettera al cardinal Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi, «spiegando i motivi che mi hanno spinto a fare la richiesta per la santità di Rosa: la lettera è stata spedita il 21 ottobre 2024 e, ancora oggi, non ho ricevuto nessuna risposta. Visto che non c’erano sviluppi, dopo l’inaugurazione della nuova ala dell’ospedale di Viterbo, intitolato a Santa Rosa, ho mandato una raccomandata a Comune di Viterbo, Provincia, Centro studi Santa Rosa, Sodalizio Facchini, associazione ex Facchini di Santa Rosa, Fondazione Carivit e Banca Lazio Nord e al vescovo Piazza per conoscenza. Ora attendo una loro risposta».

Nella raccomandata Giovanni Faperdue chiede la nascita di un comitato per spingere sulla causa di santità di Rosa con indicazione del 4 settembre come data da proporre sul calendario essendo storicamente accertata come quella che, nel 1.258, vide la traslazione del suo corpo per volere di Papa Alessandro IV. La data del 6 marzo è indicata Rosa come beata nel Martirologio Romano, «ma è una data solo supposta mancando di documenti storici che ne comprovino la veridicità».