I carabinieri di Fabrica di Roma hanno identificato e denunciato i due uomini che a giugno scorso hanno truffato un 20enne con una falsa assicurazione.

Si tratta di un 43enne e un 37enne, entrambi napoletani, gravati da innumerevoli precedenti penali proprio per truffa per fatti commessi da qualche mese a questa parte.

I due, con una serie di artifizi e raggiri, compiuti anche creando ad arte una pubblicità di annunci fittizi lanciati in rete, molto somiglianti ad altra nota compagnia assicuratrice, si sono fatti bonificare dal giovane del posto 576 euro per la stipula di una polizza assicurativa per la copertura assicurativa della sua autovettura, di fatto mai sottoscritta.

L’attività investigativa dei carabinieri ha consentito di risalire ai due sia come intestatari del conto su cui si sono fatti versare la somma, che dell’utenza telefonica da cui è partito il contatto.

Pertanto entrambi sono stati denunciati alla procura presso il tribunale di Roma per truffa in concorso commessa on-line lo scorso mese di giugno.