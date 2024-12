E’ stato ritrovato Adrian Nicu Pruna, il 26enne di Faleria, di cui non si avevano notizie da giovedì. Il giovane era a circa due chilometri di distanza dal centro del paese, pare all’interno di un casolare dove con tutta probabilità ha trascorso la notte.

Le sue condizioni di salute sembrano buone ma è stato comunque affidato ai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. Alle sue ricerche hanno preso parte vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile. Impegnate le unità cinofile e l’elicottero.

Secondo quanto è stato ricostruito, il giovane ieri mattina ha detto di uscire per comprare il pane ma non sarebbe arrivato alla panetteria e non è tornato a casa. Intorno all’ora di pranzo è stato quindi dato l’allarme da parte della famiglia e sono state avviate le ricerche. Era a piedi e senza cellulare, con sé aveva solo i documenti.