CIVITAVECCHIA – Si è conclusa con grande partecipazione alla Marina la prima giornata della campagna di sensibilizzazione “Facciamo prevenzione” organizzata da Croce Rossa Italiana insieme a Nivea, a Civitavecchia per sfatare i falsi miti sulla protezione sociale. «Sono stati effettuati 100 screening gratuiti della pelle – spiegano dal comitato cittadino della Cri -offrendo ai cittadini l’opportunità di ricevere consigli utili per proteggersi dai raggi UV e prevenire i danni da esposizione solare. Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari che hanno reso possibile questa giornata e al presidente regionale Salvatore Coppola per la graditissima visita e il costante sostegno».

«Un’iniziativa preziosa – ha poi commentato il sindaco Marco Piendibene -che ha visto anche l’offerta gratuita di screening dermatologici di primo livello, realizzati da personale medico e volontari qualificati. A nome dell’Amministrazione comunale, rappresentata nell’occasione dal consigliere Flavio Fustaino, desidero ringraziare la Croce Rossa dí Civitavecchia, nella persona del presidente Roberto Petteruti, i medici e tutti i volontari che hanno reso possibile questa giornata all’insegna della prevenzione e della salute pubblica».