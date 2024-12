FABRICA DI ROMA - Compleanno speciale venerdì per Annina Zullo che ha spento 100 candeline. A portarle gli auguri della comunità e un omaggio floreale, il sindaco Claudio Ricci accompagnato dal parroco.

“All’energica e amorevole signora Annina - si legge nella pagina social del Comune - giungano gli auguri di tutta la nostra comunità».

Piacevolmente colpito dalla sua forza e dalla sua dolcezza, il sindaco.

«Ho incontrato la signora Annina questa mattina (ieri ndr.) - dice il primo cittadino - Annina, nata cento anni fa in un piccolo paese molisano, vive a Fabrica da quasi venti anni e se non avessi conosciuto la sua età, mai avrei immaginato che potesse avere un secolo di vita tanto è ancora energica, lucida… giovane!» Claudio Ricci la descrive come una «donna genuina, semplice, che non ha mai fatto le scuole, da Annina c’è tanto da imparare. Mi hanno colpito alcune sue affermazioni su cui dovremmo tutti riflettere - racconta il sindaco - mi ha detto: “ho sempre faticato nella vita, vivo con quel poco della mia pensione… forse vivo così a lungo perché non ho mai fatto del male a nessuno e ho sempre pregato per tutti… sono tanti anni che vivo qui, ma sono state poche le persone che qui ho conosciuto…siamo troppe volte lupi e dovremmo essere invece più buoni tra di noi…”».

«Grazie Annina - conclude il sindaco - per avermi dato la possibilità di incontrarti e che tu possa campare altri cento anni, però - come mi hai specificato bene tu- solo se vissuti in grazia di Dio e in buona salute».