CIVITAVECCHIA – «Un cattivo malato che da mesi fa vivere nel terrore assoluto mia madre». È quanto denuncia il noto commerciante Fabio Arciprete, riferendo di minacce giornaliere subite da sua madre Angela Pilara, dalla nipote e da una vicina di casa. «Aggressioni con martello, minacce giornaliere e tentativi di sfondarle la porta di casa - scrive sui social Fabio Arciprete - una donna di 83 anni vittima di questo folle». Nel post pubblicato si parla di denunce presentate alle forze dell’ordine, alle quali la magistratura non avrebbe dato seguito: «Mia madre è prigioniera in casa sua - fa sapere - mi chiama per scortarla se esce o rientra in casa, ha paura quando apre la porta a parenti o amici». Arciprete chiede aiuto: «Mia madre e la vicina stalkerizzate in casa loro - fa sapere - parliamo di una donna di 83 anni che da quando tutto questo è iniziato ha perso 21 chili. Qui la tragedia può accadere da un momento all’altro».