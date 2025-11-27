TUSCANIA - «L’intervento è ancora in corso di esecuzione e si concluderà entro la fine dell’anno, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento. A questo proposito, quindi, si precisa che sono completate le lavorazioni principali di posa in opera del cappotto termico e della messa in sicurezza sismica, mentre sono ancora in corso i lavori di completamento, quali quelli relativi alle rifiniture esterne (zoccolatura del fabbricato, ritocchi dell’intonaco esterno, ripristini dei passaggi in prossimità degli ingressi)». Così, l’Ater in riferimento alle notizie dei giorni scorsi relative alle criticità segnalate dai residenti. «Relativamente alle criticità presenti in alcuni alloggi, l’Ufficio Direzione Lavori e l’Impresa esecutrice – rileva l’Ater – hanno già effettuato una ricognizione completa, a seguito della quale sono stati redatti verbali in contraddittorio con gli inquilini, e stanno tempestivamente provvedendo alla risoluzione delle problematiche riscontrate».

«Si vuole, altresì, ribadire – conclude l’Azienda – che l’Ater di Viterbo ha avviato già da tempo una campagna di sensibilizzazione presso le sedi istituzionali sulle criticità in cui versa il quartiere ex Gescal di Tuscania, con invio di relazioni sullo stato di fatto e conseguenti richieste di finanziamento.

E si è provveduto anche ad avviare il procedimento per l’accesso agli incentivi alla Misura PNRR M7 Investimento 17 Repower, regolamento (UE) 2023/345 del 20/02/2023, per la riqualificazione dei restanti edifici del quartiere, che ad oggi non sono stati oggetti dell’intervento».

