ORTE - La scorsa settimana è stata eseguita la pulizia della discarica abusiva ai bordi della strada che costeggia l’ex fornace di laterizi ad Orte Scalo, dove l’amministrazione è dovuta intervenire direttamente attraverso «una esecuzione in danno». Lo riferiscono dal Comune di Orte.

L’intervento di bonifica atteso ormai da qualche anno, è stato portato a termine da una ditta specializzata.

«Nel cumulo di rifiuti - spiegano dall’amministrazione comunale - è stato trovato di tutto, dai semplici sacchetti dell’immondizia prodotti in casa, agli elettrodomestici, ingombranti, materiali edili, batterie per auto e altri rifiuti pericolosi, carcasse di animali fino ad una macchina. Gran parte dei rifiuti rimossi avrebbero potuto essere differenziati senza costi aggiuntivi per il singolo e per la collettività, ma, lo sappiamo bene, l’inciviltà va sempre a braccetto con l’ignoranza. Ora la zona è monitorata da due fototrappole mobili posizionate lungo il tratto di strada interessato dai frequenti abbandoni. Dove non arriverà la coscienza ed il senso civico arriveranno le sanzioni», sottolineano gli amministratori.

«Cogliamo l’occasione per ricordare che da questo anno è attiva la premialità per chi conferisce direttamente i rifiuti presso l’isola ecologica; a 145 utenze verrà applicato uno sconto direttamente sulla bolletta Tari 2023.

Abbandonare i rifiuti è da incivili e, da quest’anno, anche da fessi», conclude la nota del Comune.