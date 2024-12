S. MARINELLA - La vicesindaca del Comune di Santa Marinella Roberta Gaetani non ci sta alle accuse diffuse attraverso i social da parte di Alessandro Marcianò che attribuisce all’amministrazione comunale la cusa di un evento saltato che avrebbe voluto organizzare al castello di Santa Severa. La Gaetani ricostruisce nel dettaglio quanto accaduto, respingendo al mittente ogni accusa. «Mi riferiscono di alcune dichiarazioni sui social network nelle quali il signor Alessandro Marcianò avrebbe addossato all’amministrazione comunale di Santa Marinella la responsabilità dell’annullamento di un evento che stava organizzando per questo ferragosto- spiega la Gaetani - Rimango sinceramente molto stupita dal tono e dal contenuto delle affermazioni e dalla strumentale ricostruzione dei fatti. Premesso che l’amministrazione comunale della città di Santa Marinella non è tenuta a patrocinare, finanziare o sostenere qualsiasi proposta venga avanzata, nel caso specifico si è offerta di dare tutto il supporto richiesto ricevendo una successiva rinuncia da parte dello stesso Marcianò. L’organizzatore non ha specificato nelle sue esternazioni che la società Lazio Crea, attuale gestore del Castello di Santa Severa, aveva richiesto un contenimento dei suoni derivanti dall’evento sino alle ore 23:30, ovvero fino alla fine dello svolgimento degli spettacoli in programmazione nel palinsesto del Castello stesso, cosa su cui evidentemente Marciano’ non era d’accordo. Altresì lo stesso aveva fatto richiesta della fornitura dell’energia elettrica sempre a Lazio Crea, ma gli era stato fatto presente che questo non era possibile in quanto l’impianto elettrico a servizio del monumento era già sotto stress per le iniziative in corso. Queste le ragioni dell’annullamento, taciute dal Marcianò ed ora esplicitate da chi agisce sempre nell’interesse della città, dei suoi abitanti e di chi apprezza questi luoghi per trascorrere il proprio tempo libero. Invitiamo quindi Alessandro Marcianò ad abbandonare ogni polemica ed utilizzare il proprio tempo per migliorare l’organizzazione degli eventi che propone".

