S. MARINELLA – L’amministrazione comunale ha deciso di fare una gara di affidamento per il servizio di assistenza tecnica all'assessorato alla cultura, per la realizzazione del programma artistico per le festività natalizie. Con questa procedura si intende individuare un operatore economico che assista l’assessorato, nella realizzazione degli eventi in programma sotto le feste. La durata dell’appalto è di due mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. Il Comune non ha ancora individuato le somme da destinare agli eventi, la cui materiale esecuzione è presumibile sia intorno ai 20mila euro. Questa la lista degli eventi in programmazione. Si inizierà il 19 dicembre presso la sala Flaminia Odescalchi con La storia di Francesco, tratto dal romanzo La Sapienza di un povero di Eloi Leclerc, drammaturgia e regia di Pino Quartullo, con Francesco Tortorella, Roberto Fazioli, Francesco Trasatti, Massimiliano Viola, Giorgio Melone, Simone Sabìa, Rachele Giannini, prodotto da La Città degli artisti. Il 21 sempre alla sala Odescalchi, rappresentazione dell’opera “Tosca” in forma di concerto, presentato dall’ associazione Il Melodramma. Sempre il 21 nelle vie e nelle piazze della città e a Santa Severa, dalle 16 alle 20, l’associazione musicale I Lestofunky presenta la Street Band I Lestofunky che vantano partecipazioni a Tolfarte, la Festa della musica di Roma, Crotone, il Carnevale di Ronciglione, Teramo, e una tournee in Norvegia a Bergen e a Oslo, mentre qui presenteranno brani natalizi. Il 26 alle 12 a Piazza Civitavecchia, concerto Gospel con Joy Garrison Gospel e Spiritual. Ensemble di 30 elementi che propone una serie di classici di spirituals e gospel, canti di origine popolare afro-americana su tempi evangelici sviluppatosi in America nel 19° secolo, evento presentato da Alexander Plaz Jazz Club. Il 28 alla sala Odescalchi, concerto di Arie Sacre dell’associazione Il Melodramma. Il 31 dicembre dalle 22 in Piazza Trieste, concerto con Giulio Todrani “Capodalan” con Alan Soul e The Alanselzer” proposto da Alexanderplatz Jazz Club, Giulio Todrani front man di band come gli “Io vorrei la pelle nera” con al fianco la figlia Giorgia, una delle voci più apprezzate nel panorama musicale italiano, per arrivare agli Alanselzer con cui da anni esalta il proprio amore per il soul, lo swing, il funky. Il 5 gennaio alle 21 alla sala Flaminia Odescalchi l’associazione Chez Arts Compagnia offre concerto di brani di musica sacra scritta per il Natale, tra cui i Salve Regina di Handel e Porpora, il Gloria di Vivaldi e la Cantata Natalizia dei Pastori di Scarlatti. I brani saranno eseguiti dall’Handel Ensemble, gruppo barocco composto da sei musicisti, insieme al soprano Carmel Petrocelli e al controtenore Luca Parolin.

©RIPRODUZIONE RISERVATA