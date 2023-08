I carabinieri di Oriolo Romano, durante il servizio di controllo del territorio a Capranica Scalo, lunedì scorso hanno rintracciato un noto pregiudicato 60enne che si era allontanato dalla propria abitazione in Bassano Romano.

L’uomo era agli arresti domiciliari in quanto stava scontando una condanna per diversi furti di autovetture. Tratto in arresto per evasione in attesa del rito direttissimo, il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto l’accompagnamento presso il proprio domicilio.