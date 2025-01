TARQUINIA - Domenica 19 gennaio alle 21 per l’Etruria musica festival, winter edition, si terrà al teatro comunale "Rossella Falk", il concerto della Young art jazz orchestra: venti giovani musicisti diretti da Mario Corvini, con la partecipazione alla voce di Riccardo Mei, per un tributo alla musica di Frank Sinatra.

Per info e acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi all'ufficio informazioni turistiche della Barriera San Giusto, tel 0766 849282. I tagliandi si possono prendere al botteghino del teatro, la sera stessa del concerto, o in prevendita on line: https://www.ticket.archeoares.it/spettacolo?id=6637

