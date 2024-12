CERVETERI - Nella città etrusca chiudono i cimiteri comunali. La chiusura dei cancelli è stata necessaria per effettuare, come spiegato dall’amministrazione comunale, per consentire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie, che saranno eseguite in base all’elenco pubblicato con determinazione dirigenziale n. 505 del 13 marzo 2024. Icimiteri resteranno chiusi sino al completamento delle operazioni. L’elenco dei concessionari dei loculi coinvolti nelle operazioni è disponibile sul sito del Comune.

