CERVETERI - Uno dei mesi più neri degli ultimi 20 anni. Così gli operatori commerciali di Cerenova e Campo di Mare hanno definito agosto. Cali di presenze intorno al 40% con poca affluenza di villeggianti anche a luglio. «Da quando ho un bar a Cerenova non mi era mai successo di vedere così poca gente - ha raccontato Matteo il titolare di un locale notturno - Se lo scorso anno, nello stesso mese, riuscivo ad avere 100 persone sedute, quest'anno a malapena sono arrivato a 40 di media. Un tracollo inaspettato - ha proseguito - dovuto non solo alla crisi, che colpisce il portafoglio delle famiglie, ma dovuto anche ai pochi servizi offerti ai villeggianti». A pesare, secondo gli operatori commerciali sarebbe stata l'assenza di manifestazioni sul lungomare. Un turismo più "mordi e fuggi" rispetto a quello degli anni passati con i bagnanti che anziché stazionare per tutto il periodo estivo preferiscono trascorrere una sola giornata al mare per poi far ritorno a casa.

