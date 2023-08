Lorenzo Contigliozzi

FIUMICINO - Un boato ha scosso la tranquillità di Fiumicino, quando un’esplosione ha provocato danni ingenti ad un ristorante in via Passo Buole. L’esplosione è avvenuta intorno alle 3 del mattinodi marted’ 8 agosto, lasciando dietro di sé una scena di caos e preoccupazione.Le forze dell’ordine sono state allertate immediatamente dopo l’esplosione. I Vigili del fuoco sono stati prontamente inviati sul posto per gestire la situazione.

Anche un’ambulanza è stata anche dispiegata sul posto, ma fortunatamente non sono stati riportati feriti in seguito all’esplosione; il locale era vuoto al momento dell’incidente. Tuttavia, l’esplosione ha causato danni significativi al locale stesso e alla struttura circostante, lasciando una scena di distruzione. Attualmente, le Forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite per determinare la causa dell’esplosione e l’eventuale responsabilità. Tra i residenti in tanti hanno espresso preoccupazione, e chiedono chiarezza.