CERVETERI – Un boato in viale Manzoni, mercoledì sera. Si è temuto il peggio nel quartiere per quella che inizialmente si pensava potesse essere l’esplosione di una bombola del gas. Per fortuna non ci sono stati feriti e lo hanno accertato subito i carabinieri della stazione locale di via Pertini e i vigili del fuoco del distaccamento di Cerenova intervenuti dopo pochi minuti. Dopo un primo accertamento si è capito che invece quel rumore assordante era da addebitare alla colonna di un garage scoppiata improvvisamente. Un uomo ha rischiato di finire travolto o comunque colpito dai detriti: si era appena allontanato dopo aver visto delle scintille mentre stava utilizzando un trapano. Da stabilire le cause, non si esclude comunque una fuga di gas nelle pareti dello stesso garage. Saranno i pompieri ovviamente a stabilirlo con precisione.

