FIUMICINO - “Incontri letterari” è un evento all’insegna della storia e del divertimento quello organizzato per gli studenti all’auditorium dell’istituto Porto Romano di Fiumicino, con la presentazione del libro “Escape Roma. Il segreto della città eterna”, scritto e raccontato per l’occasione dal content creator Gian Marco D’Eusebio.

Un romanzo d’avventura, avvolto nel mistero dell’antica Roma, che ha destato la curiosità degli alunni presenti.

«È stato davvero gratificante osservare l’entusiasmo dei ragazzi durante l’incontro con l’autore. Hanno posto numerose domande e dimostrato un grande interesse per la storia dell’Antica Roma, tanto da proporre loro stessi di fare una gita tutti insieme per le strade della Capitale, suggerendo lo scrittore come “cicerone”. Un progetto che stiamo valutando di realizzare insieme alle insegnati ed alla dirigente scolastica – ha commentato l’assessore alla cultura, Federica Poggio, presente all’evento insieme al Vice sindaco Giovanna Onorati, presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini ed il consigliere Roberto Feola che ha dialogato con l’autore e con i ragazzi durante la presentazione.