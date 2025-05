TRAGLIATA - Alcune strade che si trovano al confine del nostro Comune hanno una strana suddivisione nella loro manutenzione: un lato è di competenza del Comune di Roma e l’altro lato la manutenzione la dovrebbe fare il comune di Fiumicino. Parliamo di strade importanti come via di Tragliata, via dell’Arrone, Via Santa Maria di Galeria, via Boccea, via del Fontanile di Mezzaluna, via del Casale di Sant’Angelo ed altre.

Su richiesta di molti cittadini che segnalano alla nostra redazione le varie cose che non vanno abbiamo fatto una ricognizione su una di questa strade: Via di Tragliata. Ed abbiamo assistito e fotografato una cosa ben bizzarra: un lato (ovvero quello dalla parte del Borgo di Tragliata è in corso di pulitura, mentre quello opposto sembra una jungla, come dalla foto.

In effetti si tratta di un notevole restringimento della carreggiata che porta molti automobilisti, specialmente di notte, a viaggiare al centro della via, mettendo a rischio la propria ed altrui incolumità. E gli incidenti non mancano come dimostra la foto di una autovettura di una signor colpita di fianco da un altro guidatore che poi è fuggito.

Va detto ad onor del vero che spesso il comune di Fiumicno interviene su ambo i lati anche se la competenza, come già scritto, non sarebbe la sua. Lo fa sia per rispetto ai propri cittadini sia verso tutti gli utenti, ma soprattutto perché la latitanza del comune di Roma oltre ad essere ben grave è ripetuta ogni anno. Ed ogni primavera i cittadini scendono sul sentiero di guerra Esposti, diffide, raccolte di firme, striscioni, cartelli, manifesti sit-in si susseguono ad un ritmo crescente. Alcuni volenterosi possessori di un trattore o di un decespugliatore, seppure non potrebbero e non dovrebbero farlo senza opportune precauzioni e segnalazioni, si mettono loro stessi a pulire, almeno il loro fronte strada nel caso siano dei frontisti di quella strada.

Sarebbe auspicabile che tali strade avessero un solo responsabile, onde evitare rallentamenti o dimenticanze per quello che dovrebbe essere un dovere della pubblica amministrazione ed un sacrosanto diritto del cittadino alla propria sicurezza. Ma, si sa… l’Italia è il paese della burocrazia, delle incongruenze e del fai da te!