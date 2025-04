CIVITAVECCHIA – Erba alta sulla strada che collega Borgata Aurelia e la rotatoria dell’Interporto, che rende limita fortemente la visibilità degli automobilisti. Nonostante la presenza a pochi metri di un cantiere dove i lavori a quanto pare vanno per le lunghe, lo sfalcio dell’erba non è stato fatto. Il risultato? Un grosso rischio per le auto che percorrono quel tratto di strada.