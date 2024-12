CERVETERI - «Il problema sarà risolto entro questo venerdì». Spiraglio di luce per i bambini della scuola Don Milani di Valcanneto. Da mesi l’ascensore è ormai guasto con enormi disagi soprattutto per i diversamente abili. A denunciare la situazione erano stati inizialmente i genitori dei piccoli alunni del plesso della frazione etrusca. Successivamente erano intervenuti anche i consiglieri di opposizione che hanno presentato un’interrogazione al sindaco per capire cosa abbia impedito un tempestivo intervento per riparare il guasto.

E a distanza di poco più di 24 ore arrivano le rassicurazioni del primo cittadino: «Ho chiamato la ditta ancora questa mattina (ieri, ndr) - ha detto - mi ha riferito che il problema sarà risolto entro questo venerdì».

Da lunedì, dunque, tutto dovrebbe tornare a funzionare regolarmente all’interno del plesso.

