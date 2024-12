CERVETERI - Taglio del nastro per lo Sportello di ascolto in via Fontana Morella. «Un servizio completamente gratuito a disposizione di tutti che siamo orgogliosi di poter offrire alla nostra cittadinanza, prima farmacia comunale d'Italia ad offrire un punto di ascolto per chiunque sentisse la necessità di un aiuto perché pensa di attraversare un momento particolare della propria vita e pensa di non farcela da solo», ha commentato il sindaco Elena Gubetti. Il servizio sarà operativo ogni lunedì dalle 16.30 alle 20 e sarà curato dal personale dell'associazione Mano Latina. «Si occupa del benessere dell'individuo, mai di stati clinici o di malattie che, qualora dovessero emergere, saranno guidati dagli operatori verso le cure migliori». Uno sportello nato anche su spinta degli ultimi drammi vissuti dalla città a causa della «scomparsa di alcuni nostri concittadini» e che hanno dato al primo cittadino la spinta «di donna e di madre a volere fortemente che venisse attivato questo servizio». Per accedervi basta prenotare l'appuntamento presso una delle farmacie comunali del territorio etrusco. «Gli incontri si svolgeranno nel massimo della privacy, solamente con l'operatore in servizio, in una stanza isolata dall'ambiente circostante e a porta chiusa».

