Entra a casa di un’anziana invalida per dei lavori e le ruba 700 euro. I carabinieri della stazione di Sutri hanno denunciato un 43enne residente a Roma a conclusione delle indagini avviate dopo la denuncia della donna a fine dicembre. A lui i militari sono risaliti grazie alla preziosa collaborazione da parte di alcune persone che avevano notato il fare sospetto dell’uomo, che avendo avuto accesso all’abitazione della vittima per effettuare alcuni lavori aveva approfittato di una distrazione della donna per rubarle 700 euro in contanti. L’uomo, già gravato da numerosi reati analoghi, è stato denunciato a piede libero.