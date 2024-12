S. MARINELLA – Dopo l’ennesima notte al buio, il sindaco Pietro Tidei ha esternato un commento molto duro nei confronti di Enel.

“Sul litorale a nord di Cerveteri – dice il primo cittadino - le notti sono lunghe e buie. Una catena di disservizi elettrici che vanno peggiorando, mette seriamente a rischio la stagione balneare. Cittadine come Marina di Cerveteri, Santa Severa, Santa Marinella, vedono improvvisamente spegnersi i lampioni, sparire l’acqua dai rubinetti e la linea dai telefonini. Particolarmente colpita Santa Severa. La frazione, scelta da tre presidenti della Repubblica come Scalfaro, Ciampi e Cossiga, oggi vede compromessa la stagione. Da lunedì scorso, scatta il coprifuoco, prima parziale e poi totale o viceversa, ma non c’è una notte tranquilla. Ristoranti che chiudono chiedendo il conto al buio, spettacoli come quelli al castello che vengono sospesi, chiavi di appartamenti restituite anzitempo ai proprietari, alberghi che fronteggiano ospiti delusi e arrabbiati. Sabato è stato un brutto risveglio, l’energia è tornata dopo a le 4.15 del mattino dopo che, dalle 23, erano iniziati i black out, mentre ormai stressati gli ospiti si chiedono come andrà la prossima notte. I continui black out stanno mettendo in ginocchio questa nostra estate, provocando un disagio e un danno economico enormi. Che Enel ci venga a parlare di transizione e comunità energetiche, per cosa? Coinvolgere i cittadini nella produzione per vendere la loro energia nei mesi invernali e poi far passare un’estate a singhiozzo tra un black out e l’altro”. All’inizio il problema sembrava un grave guasto a Furbara: “Non c’è guasto che tenga - prosegue Tidei – da almeno tre settimane assistiamo ad interventi tampone persino con gruppi elettrogeni, si corre a tappare i buchi come se non esistesse una vera e propria rete o non venisse manutenuta da anni. Quello che sta accadendo ha gravi risvolti sulla sicurezza dei cittadini. Per questo, in assenza di spiegazioni decisive e di garanzie per l’immediato ritorno alla normalità, chiederò la convocazione di Enel energia al tavolo per la sicurezza e l’ordine pubblico in Prefettura”.

A stretto giro fonti Enel fanno sapere che «Il guasto è stato riparato, ma i mezzi e gli uomini restano in zona. Alle 23 del 2 agosto è stato registrato un doppio guasto su 2 tratti in cavo interrato della rete di Media Tensione. Alle 4.05 è terminata la riparazione del primo guasto che ha permesso la rialimentazione dei clienti. In relazione alla rete di bassa tensione, al momento risultano in lavorazione dal personale operativo cinque segnalazioni, la cui risoluzione è in carico al personale già presente sul posto. Al fine di poter intervenire tempestivamente nella gestione di ulteriori eventuali disservizi diffusi in vista della serata, e-distribuzione ha previsto un piano di rinforzo preventivo, che prevede la presenza costante nell’area di una power station da attivare in caso di emergenza e che potrà raggiungere rapidamente il luogo dell’eventuale guasto, nonché la presenza di personale a disposizione per intervenire nel minor tempo possibile».

L’invito è quindi quello di segnalare tempestivamente situazioni puntuali e che presentino particolari criticità, indicando nome, cognome, indirizzo e ogni altra informazione utile, «al fine di prevedere gli interventi in loco mirati». Enel fa sapere di essere « a disposizione per qualsiasi esigenza».

