ALLUMIERE - "Emergenze Pelose" ha dato il via al Concorso fotografico Pasquale: "Scatta la Pasqua".

In occasione della Pasqua, con l'arrivo delle uova di Emergenze Pelose i fantastici volontari hanno pensato di coinvolgere tutti proprietari degli amati pelosetti in un meraviglioso e imperdibile concorso.

"Sarà ovviamente un concorso fotografico - spiegano da Emergenze Pelose - che permetterà ai partecipanti, se arriveranno fra i primi 3 classificati, di vincere già da oggi, la possibilità di essere inseriti di diritto nel calendario di emergenze pelose 2025, nel mese dedicato alla pasqua. Come sempre tutto avverrà tramite la votazione social". Intanto le uova sono pronte e potranno essere acquistate; i punti vendita dove ritirare le uova sono: Amici per la coda (via giacomo matteotti n.75 Civitavecchia); Bautique articoli per animali (piazza Civitavecchia 4 Santa Marinella); Green bar (via della Repubblica La Bianca Allumiere).

Per partecipare al concorso fotografico occorre inviare foto del proprio peloso o dei propri pelosi: una foto per ogni peloso, per un massimo di 3 foto a proprietario.

Ogni foto inviata, dovrà avere indicato sopra, sia il nome del peloso, sia il nome e cognome del proprietario, così da facilitare poi l'eventuale premiazione. Le foto verranno immediatamente pubblicate in un album dedicato.

Le foto potranno essere inviate da subito, non appena acquistato l'uovo solidale di emergenze pelose. Le foto devono essere ovviamente a tema pasquale, quindi pelosi e il nostro uovo e dovranno essere inviate entro e non oltre domenica 10 aprile 2024.

"Le foto - concludono da Emergenze Pelose - devono essere inviate solo ed esclusivamente alla nostra volontaria Francesca al 3498253612. Vi aspettiamo come sempre numerosi. Buon concorso a tutti i pelosetti".

