LADISPOLI - Successo in biblioteca per la giornata formativa tenuta da Luca Rotondi, presidente di Emergenza Sordi, per l'uso dei tablet, in attuazione del servizio di videoInterpretariato in Lis, fornito dalla società E-lisir.

Il servizio, permetterà alle persone sorde, di relazionarsi in totale autonomia, negli uffici comunali, nella biblioteca, farmacie comunali e gli uffici della Polizia locale.

Quando i cittadini troveranno il logo E-Lisir significa che il luogo è accessibile ed inclusivo alle persone sorde.

«Ringraziamo tutto il personale che ha partecipato alla formazione – ha commentato Marco Cecchini, delegato al progetto “Ladispoli una città che sa ascoltare” – il dottor Domenico Brocato, per il suo intervento, Antonio Staiola per il suo collegamento da remoto che ha permesso di verificare la funzionalità del servizio di videointerpretariatoLis, entrambi tra gli ideatori del servizio, e a Valentina Manca per la fattiva collaborazione. In settimana inizierà la consegna dei tablet per l'attivazione ufficiale del servizio. Ancora una volta Ladispoli e la sua Amministrazione Comunale stanno dimostrando grande sensibilità, mettendo in atto, misure concrete alla inclusività ed accessibilità dei nostri servizi».

