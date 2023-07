TARQUINIA - Scendono nuovamente in campo i Donatori della Polizia di Stato per sostenere la raccolta volontaria di sangue finalizzata a far fronte alla cronica carenza che affligge anche la nostra provincia e che si fa particolarmente sentire soprattutto nel periodo estivo. Lunedì prossimo 24 luglio, a Tarquinia, l’Associazione Donatori della Polizia di Stato – Regione Lazio, in collaborazione con “La Rete di Tutti” ha organizzato una nuova raccolta di sangue. Per l’occasione l’autoemoteca sarà presente dalle ore 8 alle ore 12 nel piazzale interno dell’Ospedale di Tarquinia in viale Igea n.1.Possono partecipare alla lodevole iniziativa tutte le persone che abbiano compiuto i 18 anni e siano in buone condizioni di salute. Prima del salasso i donatori compileranno un questionario e sosterranno una breve visita medica con un sanitario che ne accerterà l’idoneità, mentre successivamente riceveranno le analisi del sangue. Si rammenta che è opportuno presentarsi alla donazione a digiuno, è possibile soltanto consumare un caffè, un the o un succo di frutta ma non ingerire latte o suoi derivati. Al termine del salasso i volontari dell’Associazione saranno lieti di offrire una colazione ai donatori.

L’invito ad aderire alla campagna dei Donatori della Polizia di Stato è rivolto all’intera cittadinanza con particolare riferimento ai giovani che possono avvicinarsi alla donazione di sangue, un nobile gesto che può salvare una vita e che consente di effettuare una costante prevenzione sul proprio stato di salute.