ALLUMIERE - Allumieraschi dal cuore d'oro e sempre pronti a donare il sangue.

Come ogni anno l'associazione Avis di Allumiere, presieduta da Dania Trotti, dà vita a varie giornate di raccolta sangue per sopperire alla carenza cronica che esiste nel nostro Paese. Domenica scorsa l'Avis di Allumiere ha dato vita ad una mattinata dedicata alla donazione del sangue.

Tanti i volontari che sono accorsi per donare il sangue, tra loro ci sono stati anche giovani e persone alla prima donazione. La presidente Trotti e il personale medico e paramedico hanno svolto un grandissimo lavoro sul camper Avis in piazza della Repubblica.

«Cerchiamo ogni volta di accrescere la nostra attività di volontariato, portando e - spiega la presidente dell'Avis di Allumiere, Dania Trotti - facendo avvicinare sempre più donatori: in quest'ultimo periodo molti giovani si sono iscritti. Tutto questo arricchisce l'associazione ma, soprattutto, ci rende orgogliosi che l'attività di volontariato svolta è di aiuto e supporto a tutte quelle persone che ne hanno bisogno. In tanti anni da presidente ho raggiunto la consapevolezza che il volontariato svolto al servizio di tutti mi ha portato ad una crescita personale. Auspico di riuscire a far capire sempre a più persone l'importanza della donazione e di trasmettere la voglia di donare il sangue per il bene comune».

Per i prossimi mesi ci saranno altri appuntamenti di raccta sangue promossi dall'Avis così come da calendario ad agosto, ottobre e dicembre . «Augurandomi di chiudere l'anno con tanti numeri - conclude Dania Trotti, presidente dell'Avis di Allumiere - voglio ringraziare in primis i donatori di Allumiere che, con il loro gesto, danno forza a noi tutti di non mollare mai per il bene comune».

©RIPRODUZIONE RISERVATA