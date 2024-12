CIVITAVECCHIA – Anche quest’anno a Civitavecchia torna il Piano emergenza freddo, attivato dal Comune in collaborazione con la Croce Rossa Italiana per sostenere le persone senza fissa dimora durante i mesi più rigidi. A partire da questa sera, coloro che si trovano in condizioni di estrema vulnerabilità potranno trovare rifugio in una struttura ricettiva della città, dove saranno accolti con dignità, garantendo loro un riparo sicuro e la protezione necessaria per affrontare l’inverno. L’assessore ai Servizi sociali, Antonella Maucioni, ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione: «Con questo piano, confermiamo la nostra volontà di non lasciare indietro nessuno, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. La collaborazione con la Croce Rossa Italiana è stata fondamentale per rendere possibile questa iniziativa, dimostrando che insieme possiamo rispondere ai bisogni delle persone più fragili». Un ringraziamento speciale va anche agli uffici comunali e al personale della Croce Rossa per il loro lavoro instancabile. Anche il sindaco Marco Piendibene ha espresso soddisfazione per l’attivazione del progetto, elogiando la sinergia tra le istituzioni e le associazioni locali: «Questa iniziativa è un esempio concreto di come la nostra città possa mettere in campo azioni solidali ed efficaci, per garantire un sostegno dignitoso a chi ne ha più bisogno». Il Piano emergenza freddo resterà attivo per tutto l’inverno, lanciando un forte messaggio di vicinanza e solidarietà verso chi affronta situazioni difficili.

