Elvira e Andrea, insieme ai loro inseperabili amici a quattro zampe, hanno una casa.

Come noto, per diverse settimane, hanno vissuto in una tenda in via san Paolo, nella zona di Valle Faul ma ora potranno dormire sotto un tetto. La notizia arriva direttamente dal Comune di Viterbo che, grazie all’impegno del consigliere comunale con delega al Benessere animale Francesco Buzzi e a Paola Viglino di Amici Animali Onlus, si è adoperato per trovare una sistemazione alla coppia.

Per ragioni di riservatezza non è stato comunicato l’indirizzo della nuova residenza di Elvira e Andrea, l’unica cosa certa è che si tratta di un alloggio nella periferia del capoluogo. Una storia a lieto fine,per Andrea ed Elvira, finiti in mezzo alla strada dopo il Covid, quando entrambi rimasero senza reddito e senza un posto in cui dormire.